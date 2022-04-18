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Минобороны России опубликовало списки с данными о потерях Украины

Ведомости

Минобороны России опубликовало данные о потерях украинской армии. В сообщении ведомства сказано, что Минобороны располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников. 16 апреля ведомство сообщало, что потери украинской стороны составили 23 367 человек. Теперь Минобороны публикует отдельные данные о потерях, «полученные из реальных украинских документов».

«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — сообщили в Минобороны.

Всего министерство опубликовало семь выдержек из документов. В них указаны фамилии, имена и отчества раненых и погибших военнослужащих, их звания, даты ранения или гибели и обстоятельства, при которых это произошло. В документах содержатся данные 124 погибших и 262 раненых военных, сообщили «РИА Новости».

Спецоперация началась 24 февраля. За это время Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных