Минобороны России опубликовало списки с данными о потерях Украины

Всего министерство опубликовало семь выдержек из документов. В них указаны фамилии, имена и отчества раненых и погибших военнослужащих, их звания, даты ранения или гибели и обстоятельства, при которых это произошло. В документах содержатся данные 124 погибших и 262 раненых военных, сообщили «РИА Новости».