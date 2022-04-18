Минобороны России опубликовало списки с данными о потерях Украины
Минобороны России опубликовало данные о потерях украинской армии. В сообщении ведомства сказано, что Минобороны располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников. 16 апреля ведомство сообщало, что потери украинской стороны составили 23 367 человек. Теперь Минобороны публикует отдельные данные о потерях, «полученные из реальных украинских документов».
«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — сообщили в Минобороны.
Всего министерство опубликовало семь выдержек из документов. В них указаны фамилии, имена и отчества раненых и погибших военнослужащих, их звания, даты ранения или гибели и обстоятельства, при которых это произошло. В документах содержатся данные 124 погибших и 262 раненых военных, сообщили «РИА Новости».