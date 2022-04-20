Путин пообещал «создать условия» для возвращающихся в страну соотечественников

По словам Путина, сейчас в Россию возвращается много людей, в частности, работники сфер образования и науки. «Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь. Мы должны это делать. Но это зависит, конечно, и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу», – подчеркнул президент.