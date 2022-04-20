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Путин пообещал «создать условия» для возвращающихся в страну соотечественников

Ведомости

Власти России создадут условия для соотечественников, которые захотят вернуться в страну и работать здесь, заверил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».

По словам Путина, сейчас в Россию возвращается много людей, в частности, работники сфер образования и науки. «Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь. Мы должны это делать. Но это зависит, конечно, и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу», – подчеркнул президент.

В конце декабря 2021 г. Путин внес в Госдуму проект поправок в закон «О гражданстве», который смягчает требования для его получения к 20 категориям заявителей – граждан бывшего СССР, их детей, участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также тех, кто имеет близких родственников-россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР, и других категорий. 5 апреля 2022 г. Госдума одобрила законопроект в первом чтении, до 19 апреля депутаты должны были внести свои поправки для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных