Путин пообещал «создать условия» для возвращающихся в страну соотечественников
Власти России создадут условия для соотечественников, которые захотят вернуться в страну и работать здесь, заверил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».
По словам Путина, сейчас в Россию возвращается много людей, в частности, работники сфер образования и науки. «Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь. Мы должны это делать. Но это зависит, конечно, и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу», – подчеркнул президент.
В конце декабря 2021 г. Путин внес в Госдуму проект поправок в закон «О гражданстве», который смягчает требования для его получения к 20 категориям заявителей – граждан бывшего СССР, их детей, участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также тех, кто имеет близких родственников-россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР, и других категорий. 5 апреля 2022 г. Госдума одобрила законопроект в первом чтении, до 19 апреля депутаты должны были внести свои поправки для рассмотрения законопроекта во втором чтении.