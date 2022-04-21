Посольство России в Вашингтоне предупредило о вреде новых санкций для США

«Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране, антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — говорится в сообщении посольства России. Там отметили, что объявленные 20 апреля санкции напоминают «сборную солянку» того немногого, что здесь еще могут себе позволить». Кроме того, из-за «явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле»