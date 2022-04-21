Посольство России в Вашингтоне предупредило о вреде новых санкций для США
Вместо ожидаемых американским руководством потрясений в России новые ограничения нанесут вред самим США, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в его Telegram-канале.
«Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране, антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — говорится в сообщении посольства России. Там отметили, что объявленные 20 апреля санкции напоминают «сборную солянку» того немногого, что здесь еще могут себе позволить». Кроме того, из-за «явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле»
Накануне минфин США ввел санкции против 40 российских юрлиц, включая структуры медиагруппы «Царьград», Транскапиталбанк (ТКБ) и майнинговые компании, а также 29 физлиц, в числе которых бизнесмен Константин Малофеев, члены его семьи, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов, основатель IBS Анатолий Карачинский, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и другие
В посольстве заявили, что введенные накануне американским минфином санкции США преследуют «тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России». Кроме того, свыше 600 граждан России было внесено в американские стоп-листы за «подавление независимых СМИ, угрожающую территориальной целостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека».
Ранее, 6 апреля, США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Всего тогда под санкции попали 18 российских физлиц.