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Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России депутату Госдумы от Чеченской республики Адаму Делимханову, следует из опубликованного документа.

Указ был подписан 26 апреля, уточняется, что звание Делимханову присваивается «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР и Украины».

О том, что Делимханов приехал в зону спецоперации, чтобы пожелать удачи военным из Чечни, 14 марта сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. «Я нисколько не удивлён присутствию Адама Султановича на передовой. <...> Он неоднократно рисковал своей жизнью, защищая целостность нашей великой державы», – отметил Кадыров.

Как сообщал глава Чечни 17 марта, Делимханов участвовал в «координации сил» и руководил «наступлением чеченских бойцов» в Мариуполе. Также депутат Госдумы занимался инструктированием новобранцев и вызволением мирных жителей из опасных зон. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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