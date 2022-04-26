Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову

О том, что Делимханов приехал в зону спецоперации, чтобы пожелать удачи военным из Чечни, 14 марта сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. «Я нисколько не удивлён присутствию Адама Султановича на передовой. <...> Он неоднократно рисковал своей жизнью, защищая целостность нашей великой державы», – отметил Кадыров.