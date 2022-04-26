Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России депутату Госдумы от Чеченской республики Адаму Делимханову, следует из опубликованного документа.
Указ был подписан 26 апреля, уточняется, что звание Делимханову присваивается «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР и Украины».
О том, что Делимханов приехал в зону спецоперации, чтобы пожелать удачи военным из Чечни, 14 марта сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. «Я нисколько не удивлён присутствию Адама Султановича на передовой. <...> Он неоднократно рисковал своей жизнью, защищая целостность нашей великой державы», – отметил Кадыров.
Как сообщал глава Чечни 17 марта, Делимханов участвовал в «координации сил» и руководил «наступлением чеченских бойцов» в Мариуполе. Также депутат Госдумы занимался инструктированием новобранцев и вызволением мирных жителей из опасных зон.