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Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в организации обмена Ярошенко и Рида

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в организации обмена россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США, на американца Тревора Рида, приговоренного к тюрьме в России, сообщила пресс-служба Кремля. Обмен состоялся 27 апреля.

«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», — говорится в сообщении.

Также президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине с учетом переговоров Путина с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела, а от апелляции в Верховный суд россиянин отказался.

Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти в 2019 г. Ему назначили 9 лет колонии и штраф в 300 000 руб. в пользу потерпевших полицейских. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. Рид не признал вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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