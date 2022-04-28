Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в организации обмена Ярошенко и Рида
«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», — говорится в сообщении.
Также президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине с учетом переговоров Путина с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела, а от апелляции в Верховный суд россиянин отказался.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти в 2019 г. Ему назначили 9 лет колонии и штраф в 300 000 руб. в пользу потерпевших полицейских. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. Рид не признал вину.