ФСБ закрыла маломерным судам выход в Азовское море из-за антитеррористической операции

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.