ФСБ закрыла маломерным судам выход в Азовское море из-за антитеррористической операции
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в Азовское море начиная с полуночи субботы в связи с проведением антитеррористических мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.
«Выход в море запрещен! По сообщению службы в г. Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам», — говорится в сообщении администрации во «ВКонтакте».
Ограничения действуют в том числе в отношении судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств для занятия спортом на воде.
11 апреля высокий уровень террористической угрозы ввели в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края. 21 апреля муниципальные комиссии Ейского и Щербиновского районов усилили меры безопасности: были организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, в местах массового скопления усилили работу патрулей, также был ужесточен контроль за соблюдением миграционного законодательства.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.