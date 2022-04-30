Газета
Политика

ФСБ закрыла маломерным судам выход в Азовское море из-за антитеррористической операции

Ведомости

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в Азовское море начиная с полуночи субботы в связи с проведением антитеррористических мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

«Выход в море запрещен! По сообщению службы в г. Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам», — говорится в сообщении администрации во «ВКонтакте».

Ограничения действуют в том числе в отношении судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств для занятия спортом на воде.

11 апреля высокий уровень террористической угрозы ввели в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края. 21 апреля муниципальные комиссии Ейского и Щербиновского районов усилили меры безопасности: были организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ, в местах массового скопления усилили работу патрулей, также был ужесточен контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных