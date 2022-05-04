Шольц: страны Западных Балкан имеют шансы стать членами ЕС
Страны Западных Балкан имеют в перспективе шансы стать членами Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти.
«Западные Балканы относятся к Европе. Хочу сделать вклад в то, чтобы страны региона, которые еще не являются членами Европейского союза, имели возможность очень скоро этого добиться», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС). По его словам, это является реалистичной перспективой.
Канцлер также напомнил о запланированной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. В связи с этим он заявил, что Белград и Приштина должны урегулировать конфликт в двусторонних отношениях и таким образом они «внесли бы вклад в мир в Европе».
Последней балканской страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 г. В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве — это Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Босния и Герцеговина входит в официальную программу расширения. В феврале 2016 г. страна подала заявку на вступление в ЕС. Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не всеми членами союза.