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Шольц: страны Западных Балкан имеют шансы стать членами ЕС

Ведомости

Страны Западных Балкан имеют в перспективе шансы стать членами Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти.

«Западные Балканы относятся к Европе. Хочу сделать вклад в то, чтобы страны региона, которые еще не являются членами Европейского союза, имели возможность очень скоро этого добиться», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС). По его словам, это является реалистичной перспективой. 

Канцлер также напомнил о запланированной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. В связи с этим он заявил, что Белград и Приштина должны урегулировать конфликт в двусторонних отношениях и таким образом они «внесли бы вклад в мир в Европе».

Последней балканской страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 г. В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве — это Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Босния и Герцеговина входит в официальную программу расширения. В феврале 2016 г. страна подала заявку на вступление в ЕС. Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не всеми членами союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных