Шольц: страны Западных Балкан имеют шансы стать членами ЕС

Последней балканской страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 г. В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве — это Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Босния и Герцеговина входит в официальную программу расширения. В феврале 2016 г. страна подала заявку на вступление в ЕС. Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не всеми членами союза.