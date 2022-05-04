США сорвали участие России в работе комитета по информации ООН
США не выдали визы российским членам делегации, которые должны были участвовать в сессии комитета по информации ООН, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского.
По словам дипломата, глава российской делегации – директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова – получила визу только 3 мая, остальные два эксперта так их и не получили.
«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действий американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», – заявил на заседании комитета по информации ООН Полянский.
Он добавил, что запросы на визы были сделаны заблаговременно и представители России считают эту практику «недопустимой». «Призываем секретариат принять необходимые меры по недопущению подобного в дальнейшем», – подчеркнул дипломат.