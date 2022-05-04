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США сорвали участие России в работе комитета по информации ООН

Ведомости

США не выдали визы российским членам делегации, которые должны были участвовать в сессии комитета по информации ООН, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, глава российской делегации – директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова – получила визу только 3 мая, остальные два эксперта так их и не получили.

«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действий американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», – заявил на заседании комитета по информации ООН Полянский.

Он добавил, что запросы на визы были сделаны заблаговременно и представители России считают эту практику «недопустимой». «Призываем секретариат принять необходимые меры по недопущению подобного в дальнейшем», – подчеркнул дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных