Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая
Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимала второй раз за свою карьеру с января 2021 г., с начала работы в администрации президента Джо Байдена. Преемником Псаки назначена Карин Жан-Пьер, которая станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Об этом сообщил президент Байден, передает его пресс-служба.
«Карин станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая. Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома», — приводит слова президента СШ его пресс-служба. Байден отметил, что Псаки «установила стандарты приличия, уважения и благопристойности в брифингах Белого дома».
«Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора», — подчеркнул президент США. Говоря о качествах нового пресс-секретаря Жан-Пьер, Байден выразил надежду, что она «не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации». «[Мы] знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от моего лица и этой [президентской] администрации», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
Жан-Пьер ранее занимала руководящие должности в области коммуникаций и политики во время избирательной кампании Байдена, в бытность его вице-президентом, а также в администрации президента США Барака Обамы. Она также занимала должность главного сотрудника по связям с общественностью в MoveOn.org и была политическим аналитиком телеканалов NBC и MSNBC.
Для Псаки это был уже второй опыт в должности пресс-секретаря Белого дома. Первый раз она занимала этот пост в администрации Обамы, с 2011 по 2013 г. Позже она была официальным представителем госдепартамента, а с 2015 по 2017 г. работала директором по коммуникациям Белого дома. О том, что Псаки вновь намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома, в начале апреля писал Аxios. По сведениям издания, Псаки оставит должность пресс-секретаря ради работы на телеканале MSNBC.