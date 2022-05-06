Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая

«Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора», — подчеркнул президент США. Говоря о качествах нового пресс-секретаря Жан-Пьер, Байден выразил надежду, что она «не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации». «[Мы] знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от моего лица и этой [президентской] администрации», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.