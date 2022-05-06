Газета
Политика

Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая

Ведомости

Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимала второй раз за свою карьеру с января 2021 г., с начала работы в администрации президента Джо Байдена. Преемником Псаки назначена Карин Жан-Пьер, которая станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Об этом сообщил президент Байден, передает его пресс-служба.

«Карин станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая. Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома», — приводит слова президента СШ его пресс-служба. Байден отметил, что Псаки «установила стандарты приличия, уважения и благопристойности в брифингах Белого дома».

«Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора», — подчеркнул президент США. Говоря о качествах нового пресс-секретаря Жан-Пьер, Байден выразил надежду, что она «не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации». «[Мы] знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от моего лица и этой [президентской] администрации», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Жан-Пьер ранее занимала руководящие должности в области коммуникаций и политики во время избирательной кампании Байдена, в бытность его вице-президентом, а также в администрации президента США Барака Обамы. Она также занимала должность главного сотрудника по связям с общественностью в MoveOn.org и была политическим аналитиком телеканалов NBC и MSNBC.

Для Псаки это был уже второй опыт в должности пресс-секретаря Белого дома. Первый раз она занимала этот пост в администрации Обамы, с 2011 по 2013 г. Позже она была официальным представителем госдепартамента, а с 2015 по 2017 г. работала директором по коммуникациям Белого дома. О том, что Псаки вновь намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома, в начале апреля писал Аxios. По сведениям издания, Псаки оставит должность пресс-секретаря ради работы на телеканале MSNBC.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных