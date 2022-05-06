Глава МИД Австрии подтвердил отказ страны платить за газ в рублях
Австрия подтверждает ранее высказанную ее властями позицию, что не собирается оплачивать поставляемый Россией газ в рублях, как того требует мартовский указ президента Владимира Путина о порядках расчетов с «недружественными» странами. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Шалленберг (цитата по ТАСС). В конце апреля эту позицию озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро и придерживается введенных ЕС в отношении России санкций.
В конце марта представители ключевой австрийской нефтегазовой компании OMV, закупающей соответствующее топливо в России, заявляли, что контракт с «Газпромом» подразумевает оплату поставок газа в евро, а основания для оплаты газа в рублях отсутствуют. По словам главы компании Альфреда Штерна, Австрия находится в сложном положении, потому что не может «просто выйти из российского газа». В конце апреля Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что компания, однако, приняла решение об открытии рублевого счета. Но OMV заявила, что утверждение газеты является «ложным».
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».