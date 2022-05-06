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Песков назвал 9 Мая сакральным днем для россиян

Ведомости

Ничто не омрачает День Победы, в том числе спецоперация России на Украине, так как это сакральный день для россиян и большей части жителей бывшего СССР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу. Поэтому ничто его не омрачит», — сказал Песков.

По его словам, с точки зрения такой национальной гордости значение этого праздника переоценить «очень сложно и невозможно».

Песков также подтвердил, что Владимир Путин примет участие в военном параде. «Будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь президента.

В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, рассказал 29 апреля журналистам Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».

Ранее по теме: Сбор участников шествия «Бессмертного полка» в Москве начнется в 12:30

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных