Песков назвал 9 Мая сакральным днем для россиян

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу. Поэтому ничто его не омрачит», — сказал Песков.