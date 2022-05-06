Песков назвал 9 Мая сакральным днем для россиян
Ничто не омрачает День Победы, в том числе спецоперация России на Украине, так как это сакральный день для россиян и большей части жителей бывшего СССР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу. Поэтому ничто его не омрачит», — сказал Песков.
По его словам, с точки зрения такой национальной гордости значение этого праздника переоценить «очень сложно и невозможно».
Песков также подтвердил, что Владимир Путин примет участие в военном параде. «Будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь президента.
В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, рассказал 29 апреля журналистам Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».