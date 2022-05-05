Сбор участников шествия «Бессмертного полка» в Москве начнется в 12:30
Шествие «Бессмертного полка» в Москве начнется 9 мая в 15:00 мск, сообщили на сайте мэрии. Сбор участников стартует с 12:30.
К колонне можно присоединиться у станций метро «Белорусская» или «Динамо». «Бессмертный полк» пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Во время шествия будут закрыты станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».
В этому году в большинстве регионов России «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате – в 2020 и 2021 г. акция проходила онлайн из-за коронавирусных ограничений.
В рамках празднования Дня Победы в Москве 9 мая состоится Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.