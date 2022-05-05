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Сбор участников шествия «Бессмертного полка» в Москве начнется в 12:30

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Шествие «Бессмертного полка» в Москве начнется 9 мая в 15:00 мск, сообщили на сайте мэрии. Сбор участников стартует с 12:30.

К колонне можно присоединиться у станций метро «Белорусская» или «Динамо». «Бессмертный полк» пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Во время шествия будут закрыты станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

В этому году в большинстве регионов России «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате – в 2020 и 2021 г. акция проходила онлайн из-за коронавирусных ограничений.

В рамках празднования Дня Победы в Москве 9 мая состоится Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных