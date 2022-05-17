Газета
Политика

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развяжет руки России

Ведомости

Действия Финляндии и Швеции, которые решили вступить в Североатлантический альянс, развязывают руки России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, об этом нужно будет помнить в будущем, когда они придумают очередную угрозу продовольственной, энергетической безопасности России и т. д.

15 мая власти Финляндии объявили, что решили подать официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс. 16 мая о таком решении объявила Швеция. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран - членов Евросоюза поддержат решение Осло и Хельсинки.

В Кремле заявили, что практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам». Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления».

Ранее по теме: Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных