Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развяжет руки России
Действия Финляндии и Швеции, которые решили вступить в Североатлантический альянс, развязывают руки России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, об этом нужно будет помнить в будущем, когда они придумают очередную угрозу продовольственной, энергетической безопасности России и т. д.
15 мая власти Финляндии объявили, что решили подать официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс. 16 мая о таком решении объявила Швеция. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран - членов Евросоюза поддержат решение Осло и Хельсинки.
В Кремле заявили, что практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам». Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления».