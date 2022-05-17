Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развяжет руки России

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, об этом нужно будет помнить в будущем, когда они придумают очередную угрозу продовольственной, энергетической безопасности России и т. д.