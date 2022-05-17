Парламент Финляндии большинством голосов одобрил вступление страны в НАТО

В Кремле заявили, что практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам». Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления».