Парламент Финляндии большинством голосов одобрил вступление страны в НАТО
Парламент Финляндии 188 голосами из 200 проголосовал за вступление страны в НАТО. Против выступили только восемь парламентариев. Результаты голосования опубликованы на сайте Риксдага.
«Парламент поддерживает заявку Финляндии на членство в НАТО, принял позицию в соответствии с отчетом комитета по иностранным делам. Парламент требует, чтобы правительство информировало его о ходе процесса [получения] членства», — говорится в сообщении пресс-службы Риксдага в Twitter.
15 мая власти Финляндии, которая придерживалась нейтралитета и внеблокового статуса после Второй мировой войны, объявили, что решили подать официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс. 16 мая о таком решении объявила Швеция. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран — членов Евросоюза поддержат решение Осло и Хельсинки.
В Кремле заявили, что практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам». Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления».