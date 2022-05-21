Россия опубликовала список из 963 попавших под санкции граждан США

Россия запретила въезд ряда американцев в ответ на антироссийские санкции США, которые те начали вводить после начала спецоперации на Украине. В министерстве подчеркнули, что «предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор».