Россия опубликовала список из 963 попавших под санкции граждан США
Министерство иностранных дел России опубликовало перечень американских граждан, которым закрыт въезд в страну. Ведомство обнародовало список из 963 человек «в связи с запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа»», говорится в заявлении МИДа.
Россия запретила въезд ряда американцев в ответ на антироссийские санкции США, которые те начали вводить после начала спецоперации на Украине. В министерстве подчеркнули, что «предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор».
«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — пояснил МИД.
15 марта Россия первый раз ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В середине апреля МИД России объявил персональные ограничительные меры против граждан США и Канады. Тогда под санкции попали 398 членов палаты представителей конгресса США и 87 сенаторов канадского парламента.
Затем Россия расширила ранее введенные санкции против высокопоставленных американских чиновников, бизнесменов и журналистов, добавив в черный список еще 29 человек.
В него попали, в частности, вице-президент США Камала Харрис и главный исполнительный директор Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, супруга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана Маргарет Гудлэндер, супруг Харрис Дуглас Эмхоф, официальный представитель госдепа Эдвард Прайс, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд Роберт Каган и др.