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Зеленский назвал численность украинских войск

Ведомости

На стороне Украины в боевых действиях против России участвуют 700 000 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

«На сегодня это 700 000 – вот вы видите результат работы 700 000 воюющих людей. 700 000. Это в момент войны», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 000 или в 260 000 человек, а значительно больше. В связи с этим в начале года Зеленский подписал указ об увеличении вооруженных сил на 100 000 на следующий год.

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Перед началом спецоперации Россия перебрасывала войска на разных направлениях, добавил Зеленский. «Увеличение было и в Крыму, и в Беларуси. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы», — сказал он.

В конце мая прошлого года украинский президент предложил увеличить вооруженные силы Украины на 11 000 человек за счет создания нового рода войск — сил территориальной обороны. Соответствующий законопроект Зеленский подписал в конце июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных