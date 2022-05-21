Зеленский назвал численность украинских войск
На стороне Украины в боевых действиях против России участвуют 700 000 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».
«На сегодня это 700 000 – вот вы видите результат работы 700 000 воюющих людей. 700 000. Это в момент войны», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).
По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 000 или в 260 000 человек, а значительно больше. В связи с этим в начале года Зеленский подписал указ об увеличении вооруженных сил на 100 000 на следующий год.
Перед началом спецоперации Россия перебрасывала войска на разных направлениях, добавил Зеленский. «Увеличение было и в Крыму, и в Беларуси. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы», — сказал он.
В конце мая прошлого года украинский президент предложил увеличить вооруженные силы Украины на 11 000 человек за счет создания нового рода войск — сил территориальной обороны. Соответствующий законопроект Зеленский подписал в конце июля.