Путин и Шойгу приехали в госпиталь к раненым российским военнослужащим

3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также каждый член семьи погибшего будет получать ежемесячную денежную компенсацию. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.



О потерях российских войск во время спецоперации минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.