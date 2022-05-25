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Путин и Шойгу приехали в госпиталь к раненым российским военнослужащим

Ведомости

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе, передает пресс-служба Кремля. Ранее сегодня этот визит анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Это первая встреча Путина с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.

3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также каждый член семьи погибшего будет получать ежемесячную денежную компенсацию. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.

О потерях российских войск во время спецоперации минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

Ранее по теме: Путин посетит раненных на Украине в военном госпитале Москвы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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