Путин и Шойгу приехали в госпиталь к раненым российским военнослужащим
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе, передает пресс-служба Кремля. Ранее сегодня этот визит анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Это первая встреча Путина с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.
3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также каждый член семьи погибшего будет получать ежемесячную денежную компенсацию. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.
О потерях российских войск во время спецоперации минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.