Путин посетит раненных на Украине в военном госпитале Москвы

На вопрос, почему президент решил посетить военных именно сейчас и означает ли это начало нового этапа спецоперации, Песков ответил, что нового этапа операции пока нет. По его словам, Путин постоянно интересуется и контролирует условия, которые обеспечиваются для раненных в ходе спецоперации. «Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться. Главное — пообщаться с нашими военными», — пояснил он.