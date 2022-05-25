Путин посетит раненных на Украине в военном госпитале Москвы
Президент России Владимир Путин 25 мая посетит российских военных в одном из госпиталей Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«До заседания президиума Госсовета президент Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно», — рассказал Песков.
На вопрос, почему президент решил посетить военных именно сейчас и означает ли это начало нового этапа спецоперации, Песков ответил, что нового этапа операции пока нет. По его словам, Путин постоянно интересуется и контролирует условия, которые обеспечиваются для раненных в ходе спецоперации. «Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться. Главное — пообщаться с нашими военными», — пояснил он.
Это первая встреча Путина с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.
3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также каждый член семьи погибшего будет получать ежемесячную денежную компенсацию. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.
О потерях российских войск во время спецоперации Минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине.