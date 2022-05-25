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Путин посетит раненных на Украине в военном госпитале Москвы

Ведомости

Президент России Владимир Путин 25 мая посетит российских военных в одном из госпиталей Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«До заседания президиума Госсовета президент Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно», — рассказал Песков.

На вопрос, почему президент решил посетить военных именно сейчас и означает ли это начало нового этапа спецоперации, Песков ответил, что нового этапа операции пока нет. По его словам, Путин постоянно интересуется и контролирует условия, которые обеспечиваются для раненных в ходе спецоперации. «Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться. Главное — пообщаться с нашими военными», — пояснил он.

Это первая встреча Путина с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.

3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также каждый член семьи погибшего будет получать ежемесячную денежную компенсацию. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.

О потерях российских войск во время спецоперации Минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных