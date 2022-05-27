AP узнал об обсуждении Западом отмены санкций против бизнесменов за помощь Украине
Заместитель премьер-министра — министр финансов Канады Кристия Фриленд в ходе встречи министров финансов стран G7 предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины, сообщило AP со ссылкой на чиновников.
Один из собеседников агентства уточнил, что Фриленд подняла этот вопрос после обсуждения такой идеи с бизнесменами. Министр знакома с несколькими российскими олигархами по своей работе журналистом в Москве. Источник отметил, что представители Украины знали об обсуждении этого вопроса. По его словам, «отмежевание» бизнесменов от президента России Владимира Путина и их финансовая помощь Украине в интересах Запада.
Собеседники издания рассказали, что идея была выдвинута в контексте предоставления Украине дополнительной помощи и того, как можно использовать для этого замороженные активы российских бизнесменов. Собеседник издания пояснил, что это пока только предложение, но западные страны выразили заинтересованность. Агентство пояснило, что такой вариант помог бы устранить юридические препятствия для властей в виде потенциального отказа их судов направить арестованные активы Украине.
После начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы и запретил въезд на свою территорию более 1000 россиян, в том числе более 30 бизнесменов. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы бизнесменов на сумму почти 10 млрд евро ($10,7 млрд).