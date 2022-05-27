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AP узнал об обсуждении Западом отмены санкций против бизнесменов за помощь Украине

Ведомости

Заместитель премьер-министра — министр финансов Канады Кристия Фриленд в ходе встречи министров финансов стран G7 предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины, сообщило AP со ссылкой на чиновников.

Один из собеседников агентства уточнил, что Фриленд подняла этот вопрос после обсуждения такой идеи с бизнесменами. Министр знакома с несколькими российскими олигархами по своей работе журналистом в Москве. Источник отметил, что представители Украины знали об обсуждении этого вопроса. По его словам, «отмежевание» бизнесменов от президента России Владимира Путина и их финансовая помощь Украине в интересах Запада.

Собеседники издания рассказали, что идея была выдвинута в контексте предоставления Украине дополнительной помощи и того, как можно использовать для этого замороженные активы российских бизнесменов. Собеседник издания пояснил, что это пока только предложение, но западные страны выразили заинтересованность. Агентство пояснило, что такой вариант помог бы устранить юридические препятствия для властей в виде потенциального отказа их судов направить арестованные активы Украине.

После начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы и запретил въезд на свою территорию более 1000 россиян, в том числе более 30 бизнесменов. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы бизнесменов на сумму почти 10 млрд евро ($10,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных