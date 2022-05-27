AP узнал об обсуждении Западом отмены санкций против бизнесменов за помощь Украине

Один из собеседников агентства уточнил, что Фриленд подняла этот вопрос после обсуждения такой идеи с бизнесменами. Министр знакома с несколькими российскими олигархами по своей работе журналистом в Москве. Источник отметил, что представители Украины знали об обсуждении этого вопроса. По его словам, «отмежевание» бизнесменов от президента России Владимира Путина и их финансовая помощь Украине в интересах Запада.