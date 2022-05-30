Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения

«Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия военных действий и укрепят доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной. Он также предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле, если обе стороны согласятся в принципе», — сообщила канцелярия.