Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили операцию российских войск на Украине и вопросы двусторонних отношений, следует из сообщения канцелярии турецкого лидера в Twitter.
«Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия военных действий и укрепят доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной. Он также предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле, если обе стороны согласятся в принципе», — сообщила канцелярия.
Помимо этого турецкий президент заявил, что «в Сирии продолжаются нападения РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии) против Турции и сирийского гражданского населения».
Эрдоган ранее сообщил, что 30 мая планирует созвониться с Путиным и Зеленским. Темой переговоров должны были стать возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Как заявил Эрдоган, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем». Позже планы провести разговор подтвердили в Кремле.
Последний раз лидеры России и Турции созванивались 26 апреля. Тогда они обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров.