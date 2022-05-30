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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили операцию российских войск на Украине и вопросы двусторонних отношений, следует из сообщения канцелярии турецкого лидера в Twitter.

«Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия военных действий и укрепят доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной. Он также предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле, если обе стороны согласятся в принципе», — сообщила канцелярия.

Помимо этого турецкий президент заявил, что «в Сирии продолжаются нападения РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии) против Турции и сирийского гражданского населения».

Эрдоган ранее сообщил, что 30 мая планирует созвониться с Путиным и Зеленским. Темой переговоров должны были стать возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Как заявил Эрдоган, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем». Позже планы провести разговор подтвердили в Кремле.

Последний раз лидеры России и Турции созванивались 26 апреля. Тогда они обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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