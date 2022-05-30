Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда. Они добавили, что его сопровождали коллега Максим Брандштеттер, который получил легкие ранения.