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Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Ведомости

Французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

«Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имхоффа. Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий», — отметил глава государства. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, в свою очередь, потребовала расследования обстоятельств смерти журналиста.

Информацию о гибели журналиста также подтвердил телеканал BFM. «Редакция BFM и группа Altice Media испытывают огромную боль, сообщая вам о гибели одного из нас. Фредерик Леклерк-Имхофф, телеоператор, погиб на дороге из Лисичанска в Северодонецком районе», — говорится в сообщении телеканала.

Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда. Они добавили, что его сопровождали коллега Максим Брандштеттер, который получил легкие ранения.

В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.

В конце марта издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) сообщило о гибели журналистки Оксаны Баулиной во время обстрела в Киеве. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек. Журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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