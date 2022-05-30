Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным Шольцем немцам
России необходимо подумать об упрощении въезда в страну оппонентов западных властей, в том числе противников канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал решение властей ФРГ упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа и оппозиционеров из России.
«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», — написал он.
Медведев также предложил подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает против текущей политики европейских властей. Ранее сегодня МВД ФРГ объявило о достигнутом с МВД, а также уполномоченной правительства по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот соглашении по упрощению выдачи виз для журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров.
Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней. «Такой шаг согласован для тех, кто находится под особенной угрозой в России», — утверждал представитель МВД (цитата по ТАСС). Он не уточнил, на какой срок будут выдаваться визы и как именно соискатель должен будет подтвердить соответствие критериям.
28 Медведев заявил, что в России на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию иностранных агентов и более строгую ответственность за нарушение регулирования в данной сфере. Законопроект с соответствующими поправками внесен на рассмотрение в Госдуму, добавил он. Медведев также отметил, что Россия после принятия закон об иноагентах слабо препятствовала деятельности «различных вредоносных НКО» в стране.