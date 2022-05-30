Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным Шольцем немцам

Медведев также предложил подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает против текущей политики европейских властей. Ранее сегодня МВД ФРГ объявило о достигнутом с МВД, а также уполномоченной правительства по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот соглашении по упрощению выдачи виз для журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров.