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Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным Шольцем немцам

Ведомости

России необходимо подумать об упрощении въезда в страну оппонентов западных властей, в том числе противников канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал решение властей ФРГ упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа и оппозиционеров из России.

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», — написал он.

Медведев также предложил подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает против текущей политики европейских властей. Ранее сегодня МВД ФРГ объявило о достигнутом с МВД, а также уполномоченной правительства по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот соглашении по упрощению выдачи виз для журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров.

Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней. «Такой шаг согласован для тех, кто находится под особенной угрозой в России», — утверждал представитель МВД (цитата по ТАСС). Он не уточнил, на какой срок будут выдаваться визы и как именно соискатель должен будет подтвердить соответствие критериям.

28 Медведев заявил, что в России на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию иностранных агентов и более строгую ответственность за нарушение регулирования в данной сфере. Законопроект с соответствующими поправками внесен на рассмотрение в Госдуму, добавил он. Медведев также отметил, что Россия после принятия закон об иноагентах слабо препятствовала деятельности «различных вредоносных НКО» в стране.

Ранее по теме: Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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