В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле со стороны ВСУ

«При обстреле Стаханова погибли две беременные женщины. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации», — говорится в сообщении. ВСУ обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по городу три снаряда. При обстреле восемь человек получили ранения, в том числе двое детей 10 и 15 лет, добавили в ведомстве.