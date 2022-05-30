В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле со стороны ВСУ
Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова, расположенного к западу от Луганска, сообщили в Штабе обороны Луганской народной республики (ЛНР).
«При обстреле Стаханова погибли две беременные женщины. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации», — говорится в сообщении. ВСУ обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по городу три снаряда. При обстреле восемь человек получили ранения, в том числе двое детей 10 и 15 лет, добавили в ведомстве.
Ранее сегодня о новых обстрелах со стороны ВСУ сообщили власти Донецкой народной республики (ДНР). Украинские военные обстреляли Донецк, основные удары пришлись на центр города. Обстрел велся из тяжелого вооружения, больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры, особенно школы.
По данным минздрава ДНР, погибли три человека. В штабе территориальной обороны ДНР сообщали о пяти погибших. Также поступала информация о шести жертвах обстрелов. Среди них — 13-летний подросток. Глава Мининформации республики Даниил Безсонов отмечал, что начавшееся в Донецке обострение достаточно серьезно, в последний раз такие обстрелы были в 2014 г.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.