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В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле со стороны ВСУ

Ведомости

Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова, расположенного к западу от Луганска, сообщили в Штабе обороны Луганской народной республики (ЛНР).

«При обстреле Стаханова погибли две беременные женщины. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации», — говорится в сообщении. ВСУ обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по городу три снаряда. При обстреле восемь человек получили ранения, в том числе двое детей 10 и 15 лет, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня о новых обстрелах со стороны ВСУ сообщили власти Донецкой народной республики (ДНР). Украинские военные обстреляли Донецк, основные удары пришлись на центр города. Обстрел велся из тяжелого вооружения, больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры, особенно школы.

По данным минздрава ДНР, погибли три человека. В штабе территориальной обороны ДНР сообщали о пяти погибших. Также поступала информация о шести жертвах обстрелов. Среди них — 13-летний подросток. Глава Мининформации республики Даниил Безсонов отмечал, что начавшееся в Донецке обострение достаточно серьезно, в последний раз такие обстрелы были в 2014 г.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: В Нехотеевке из-за обстрела пострадал один человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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