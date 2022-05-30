ЕС исключил из шестого пакета санкций против России запрет на покупку недвижимости
ЕС исключил из последнего варианта нового санкционного пакета против России запрет на покупку россиянами недвижимости, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, мера, запрещающая россиянам приобретать недвижимость в ЕС, была исключена из последней версии нового пакета ограничений под давлением Кипра. «Споры об условиях нефтяного эмбарго ЕС также привели к тому, что другие государства-члены стали добиваться исключений из предлагаемого пакета», — отмечает агентство. Другой источник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Венгрия до сих пор отказывается поддержать санкции, несмотря на предложенные компромиссы.
В начале мае агентство писало о планах ЕС по приостановке всех сделок россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также во введению запрета на передачу им прав собственности.
Планируемая мера должна была затронуть всех россиян, которые не являются гражданами Евросоюза и не обладают видом на жительство в ЕС. Не попадут под запрет также жители России, которые являются еще гражданами Швейцарии и стран Европейской экономической зоны.
Ранее сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не смогут согласовать запрет на импорт российской нефти на саммите лидеров стран сообщества. «Я не думаю, что мы придем к соглашению сегодня. Мы попытаемся достичь соглашения к саммиту в июне, на данный момент это реалистичный подход», — сказала Каллас. Следующий саммит запланирован на 23-24 июня.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. В новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.