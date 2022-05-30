ЕС исключил из шестого пакета санкций против России запрет на покупку недвижимости

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. В новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.