Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России

Ранее Путин заявлял, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, но, по словам президента, «это невозможно». Путин пояснил, что если Россия не будет «отделяться стеной от остального мира», то ни у кого не получится это сделать. По мнению президента, те, кто пытается изолировать Москву, вредят сами себе.