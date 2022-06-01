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Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России

Ведомости

Россия в сложном мире будет только укреплять свою силу, независимость и суверенитет, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к участникам всероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, а это работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы – укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодёжи», — отметил президент.

Он добавил, что успех страны складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициями, уважением к истории и стремлением внести свой вклад в развитие России.

Ранее Путин заявлял, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, но, по словам президента, «это невозможно». Путин пояснил, что если Россия не будет «отделяться стеной от остального мира», то ни у кого не получится это сделать. По мнению президента, те, кто пытается изолировать Москву, вредят сами себе.

Ранее по теме: «Большой перемене» могут подобрать новое название
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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