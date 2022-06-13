Лукашенко предложил усилить работу КГБ

«Наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. Последнее время активизировался комитет, и мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения комитета госбезопасности [провести], но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям и задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции», — сказал Лукашенко.