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Лукашенко предложил усилить работу КГБ

Ведомости

Функции Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стоит расширить, а также усилить существующие, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В своем выступлении, фрагмент которого приводит Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко назвал КГБ «основной спецслужбой». Ситуация в мире усложнилась, и спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности государств, сказал президент.

«Наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. Последнее время активизировался комитет, и мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения комитета госбезопасности [провести], но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям и задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции», — сказал Лукашенко.

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Он также предложил усиливать работу КГБ в таких направлениях, как разведка, контрразведка, защита конституционного строя и антитеррористическая деятельность.

«Это в любой стране — хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новое, особенно, в силу той безопасности, которая должна быть в стране, той гибридной войны, которая развернута не только против Белоруссии — она по всему миру уже существует», — подчеркнул глава государства.

В конце мая Лукашенко наградил сотрудников комитета госбезопасности, которые участвовали в спецоперации КГБ на Украине. О какой спецоперации идет речь, не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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