Лукашенко предложил усилить работу КГБ
Функции Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стоит расширить, а также усилить существующие, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В своем выступлении, фрагмент которого приводит Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко назвал КГБ «основной спецслужбой». Ситуация в мире усложнилась, и спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности государств, сказал президент.
«Наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. Последнее время активизировался комитет, и мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения комитета госбезопасности [провести], но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям и задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции», — сказал Лукашенко.
Он также предложил усиливать работу КГБ в таких направлениях, как разведка, контрразведка, защита конституционного строя и антитеррористическая деятельность.
«Это в любой стране — хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новое, особенно, в силу той безопасности, которая должна быть в стране, той гибридной войны, которая развернута не только против Белоруссии — она по всему миру уже существует», — подчеркнул глава государства.
В конце мая Лукашенко наградил сотрудников комитета госбезопасности, которые участвовали в спецоперации КГБ на Украине. О какой спецоперации идет речь, не сообщалось.