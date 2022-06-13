На Украине арестовали активы «российского олигарха»
Украинский суд наложил арест на корпоративные права предприятий «российского олигарха» на сумму свыше 53,4 млн гривен (около $1,8 млн), сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.
Арест наложен на активы одного из крупнейших производителей минеральной воды в стране, говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора. Имя владельца этих предприятий не сообщается.
«Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх», — заявили в офисе генпрокурора.
Украинское следствие установило, что российский предприниматель заключил с другими бизнесменами сделки по продаже корпоративных прав в попытке «избежать возможных негативных последствий» в связи с санкциями и принудительным изъятием прав собственности.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), ведут детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований нацполиции, добавили в пресс-службе.
Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».
В мае на Украине были арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). Генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова тогда сообщила, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».