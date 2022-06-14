Пентагон заверил в отсутствии намерения добиться смены власти в России

По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы сохранилась «суверенная, независимая, демократическая» Украина и она могла себя защитить – чтобы усилить ее позицию во время переговоров с Россией. Кол считает, что стороны «неизбежно окажутся» за столом переговоров чтобы решить, «как все это завершится».