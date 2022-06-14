Пентагон заверил в отсутствии намерения добиться смены власти в России
Власти Соединенных Штатов добиваются усиления Украины и роста издержек для России, чтобы усилить позицию украинской стороны на переговорах, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, цель Вашингтона – «навязать России издержки, перевешивающие любые выгоды». «Несмотря на сказанное, наша цель не заключается в смене режима в России», – цитирует агентство Кола.
По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы сохранилась «суверенная, независимая, демократическая» Украина и она могла себя защитить – чтобы усилить ее позицию во время переговоров с Россией. Кол считает, что стороны «неизбежно окажутся» за столом переговоров чтобы решить, «как все это завершится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Российская сторона в середине апреля передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».