Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 2023 года
Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро) одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 г. в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления, следует из заявления организации. Хорватия станет 20-м государством зоны евро.
«Хорватия выполняет все необходимые условия для перехода на евро. Это важный шаг на пути страны к тому, чтобы стать 20-м членом нашей зоны евро и сильный сигнал для европейской интеграции. Я хочу воздать должное хорватскому правительству за его приверженность и напряженную работу по достижению этого результата в течение последних нескольких лет в особенно сложных условиях», — заявил президент Еврогруппы Паскаль Донохью.
Решение Еврогруппы является основным в процессе приема страны в еврозону, далее Совет ЕС 17 июня формального его утвердит, а окончательно процедура должна быть завершена на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 июня.
Хорватия подала заявление на членство ЕС в 2003 г., и Еврокомиссия рекомендовала государство к статусу официального кандидата в начале 2004 г. Статус кандидата был присвоен стране Европейским советом в середине 2004 г. В июне 2011 г. лидеры ЕС одобрили вступление Хорватии в сообщество, в 2013 г. страна стала полноправным членом ЕС. До того как страна сможет вступить в еврозону, она должна как минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов (ERM II). В последние годы три национальных центральных банка участвовали в таком механизме — Болгарии, Дании и Хорватии.