Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 2023 года

Хорватия подала заявление на членство ЕС в 2003 г., и Еврокомиссия рекомендовала государство к статусу официального кандидата в начале 2004 г. Статус кандидата был присвоен стране Европейским советом в середине 2004 г. В июне 2011 г. лидеры ЕС одобрили вступление Хорватии в сообщество, в 2013 г. страна стала полноправным членом ЕС. До того как страна сможет вступить в еврозону, она должна как минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов (ERM II). В последние годы три национальных центральных банка участвовали в таком механизме — Болгарии, Дании и Хорватии.