Почти 30 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Как минимум 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает министерство национальной обороны острова.
Для наблюдения за дальнейшими действиями НОАК Тайвань направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы.
10 июня официальный представитель минобороны Китая У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.
14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.
30 мая 30 боевых самолетов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщало в своем Twitter минобороны Тайваня. Это было реакцией Китая на слова президента США Джо Байдена о поддержке Тайваня в вопросе отсоединения от КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 г. Это произошло после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. КНР считает Тайвань частью своей территории, такой же точки зрения придерживается и Россия.