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Тестовые пассажирские поезда между Мелитополем и Крымом запустят с июля

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С 1 июля в тестовом режиме будет запущено регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Мелитополем в занятой российскими войсками южной части Запорожской области и Крымом. Об этом сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов, передает «РИА Новости».

«С 1 июля планируется в тестовом режиме запуск пассажирского сообщения с Крымом. Первый поезд пойдет 1 июля. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. [Можно будет] просто сесть в поезд и приехать в Крым», — сказал Ефремов. Вместимость первого состава — 250 пассажиров. Что это за поезд — электричка или состав дальнего следования, — Ефремов не уточнил.

О том, что Мелитополь в ближайшее время будет связан железнодорожным сообщением с республиками Донбасса и Крымом, впервые заявил в конце мая замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов. Однако тогда даты не сообщались. В начале июня из Мелитополя в Крым пришел первый железнодорожный состав с зерном. 10 июня власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова.

Украина прекратила прямое железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Крымом в декабре 2014 г. Поезда, ранее ходившие до Симферополя, стали останавливаться в Новоалексеевке Херсонской области, незадолго до КПП «Чонгар».

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

Ранее по теме: Власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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