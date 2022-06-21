Тестовые пассажирские поезда между Мелитополем и Крымом запустят с июля
С 1 июля в тестовом режиме будет запущено регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Мелитополем в занятой российскими войсками южной части Запорожской области и Крымом. Об этом сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов, передает «РИА Новости».
«С 1 июля планируется в тестовом режиме запуск пассажирского сообщения с Крымом. Первый поезд пойдет 1 июля. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. [Можно будет] просто сесть в поезд и приехать в Крым», — сказал Ефремов. Вместимость первого состава — 250 пассажиров. Что это за поезд — электричка или состав дальнего следования, — Ефремов не уточнил.
О том, что Мелитополь в ближайшее время будет связан железнодорожным сообщением с республиками Донбасса и Крымом, впервые заявил в конце мая замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов. Однако тогда даты не сообщались. В начале июня из Мелитополя в Крым пришел первый железнодорожный состав с зерном. 10 июня власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова.
Украина прекратила прямое железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Крымом в декабре 2014 г. Поезда, ранее ходившие до Симферополя, стали останавливаться в Новоалексеевке Херсонской области, незадолго до КПП «Чонгар».
В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.