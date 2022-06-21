Тестовые пассажирские поезда между Мелитополем и Крымом запустят с июля

О том, что Мелитополь в ближайшее время будет связан железнодорожным сообщением с республиками Донбасса и Крымом, впервые заявил в конце мая замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов. Однако тогда даты не сообщались. В начале июня из Мелитополя в Крым пришел первый железнодорожный состав с зерном. 10 июня власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова.