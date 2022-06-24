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Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным «по серьезной проблематике»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 25 июня проведут переговоры «по серьезной проблематике», объявил белорусский лидер.

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем как обычно проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (цитата по «Белта»).

На 25 июня в Санкт-Петербурге запланирована встреча лидеров двух стран, сообщала ранее пресс-служба Кремля. В ходе встречи они планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство, а также продвижение интеграционных процессов.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложивших геополитических условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных