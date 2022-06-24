Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным «по серьезной проблематике»

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем как обычно проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (цитата по «Белта»).