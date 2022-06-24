Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным «по серьезной проблематике»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 25 июня проведут переговоры «по серьезной проблематике», объявил белорусский лидер.
«Завтра мы с Владимиром Владимировичем как обычно проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (цитата по «Белта»).
На 25 июня в Санкт-Петербурге запланирована встреча лидеров двух стран, сообщала ранее пресс-служба Кремля. В ходе встречи они планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство, а также продвижение интеграционных процессов.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу встретился в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, который прибыл на заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главы оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативных учений Белоруссии и России «Щит Союза — 2023». Шойгу также заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства из-за сложивших геополитических условий.