Газета
Политика

Полянский: спецоперация на Украине будет длиться до выполнения ее целей

Ведомости

Спецоперация России на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул Полянский (цитата по «РИА Новости»).

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация идет по плану и достигает своих целей, примерных сроков ее окончания в Кремле, с его слов, не ставили. При этом Песков подчеркнул, что власти Украины могут завершить боевые действия до конца суток: для этого нужно, чтобы ВСУ сдало оружие и чтобы власти выполнили требования Москвы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее задачами президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Москва не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных