Полянский: спецоперация на Украине будет длиться до выполнения ее целей
Спецоперация России на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул Полянский (цитата по «РИА Новости»).
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация идет по плану и достигает своих целей, примерных сроков ее окончания в Кремле, с его слов, не ставили. При этом Песков подчеркнул, что власти Украины могут завершить боевые действия до конца суток: для этого нужно, чтобы ВСУ сдало оружие и чтобы власти выполнили требования Москвы.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее задачами президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Москва не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%.