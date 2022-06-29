Полянский: спецоперация на Украине будет длиться до выполнения ее целей

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул Полянский (цитата по «РИА Новости»).