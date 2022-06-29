В МИДе пообещали ответить на введение Киевом визового режима для россиян

По его словам, Киев в течение 8 лет ужесточал условия въезда россиян на Украину. В 2014 г. власти ввели ограничения для мужчин с пропиской в Крыму, в 2015 г. стали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение платежеспособности. Полищук отметил, что Россия продолжает соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках.