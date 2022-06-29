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В МИДе пообещали ответить на введение Киевом визового режима для россиян

Ведомости

Россия получила от Украины ноту о введении визового режима и ответит на такое решение с учетом гуманитарного аспекта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.

«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — пояснил Полищук.

По его словам, Киев в течение 8 лет ужесточал условия въезда россиян на Украину. В 2014 г. власти ввели ограничения для мужчин с пропиской в Крыму, в 2015 г. стали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение платежеспособности. Полищук отметил, что Россия продолжает соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — подчеркнул он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что правительство страны приняло постановление о прекращении соглашений с Россией о безвизовых поездках. Такая мера начнет действовать 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных