В МИДе пообещали ответить на введение Киевом визового режима для россиян
Россия получила от Украины ноту о введении визового режима и ответит на такое решение с учетом гуманитарного аспекта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — пояснил Полищук.
По его словам, Киев в течение 8 лет ужесточал условия въезда россиян на Украину. В 2014 г. власти ввели ограничения для мужчин с пропиской в Крыму, в 2015 г. стали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение платежеспособности. Полищук отметил, что Россия продолжает соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках.
«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — подчеркнул он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что правительство страны приняло постановление о прекращении соглашений с Россией о безвизовых поездках. Такая мера начнет действовать 1 июля.