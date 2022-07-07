Газета
Политика

Песков прокомментировал слова Токаева о диверсификации поставок нефти

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об альтернативных поставках нефти вряд ли имеют политическую подоплеку.

«Ну вряд ли это политически мотивированные [действия]. Тут нужно очень внимательно смотреть — мы действительно читали соображения, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке. Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами»», — сказал Песков в ходе брифинга.

Токаев 7 июля на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти, приоритетным направлением в этом плане он назвал Транскаспийский маршрут.

«Поручаю «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — заявил Токаев.

Заявление президента Казахстана было сделано после распоряжения Приморского суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Согласно решению, с 5 июля на 30 дней работа КТК будет приостановлена из-за экологических нарушений на его объектах.

Трубопровод КТК Тенгиз – Новороссийск имеет протяженность 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений.

Ранее по теме: Президент Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных