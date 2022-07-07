Песков прокомментировал слова Токаева о диверсификации поставок нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об альтернативных поставках нефти вряд ли имеют политическую подоплеку.
«Ну вряд ли это политически мотивированные [действия]. Тут нужно очень внимательно смотреть — мы действительно читали соображения, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке. Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами»», — сказал Песков в ходе брифинга.
Токаев 7 июля на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти, приоритетным направлением в этом плане он назвал Транскаспийский маршрут.
«Поручаю «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — заявил Токаев.
Заявление президента Казахстана было сделано после распоряжения Приморского суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Согласно решению, с 5 июля на 30 дней работа КТК будет приостановлена из-за экологических нарушений на его объектах.
Трубопровод КТК Тенгиз – Новороссийск имеет протяженность 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.