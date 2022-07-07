Песков прокомментировал слова Токаева о диверсификации поставок нефти

«Ну вряд ли это политически мотивированные [действия]. Тут нужно очень внимательно смотреть — мы действительно читали соображения, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке. Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами»», — сказал Песков в ходе брифинга.