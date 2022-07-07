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Экономика

Президент Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти

Ведомости

Одна из важных задач для правительства Казахстана. — это диверсификация поставок нефти, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

По словам главы государства, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. «Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — цитирует президента пресс-служба администрации. 

Транскаспийский маршрут

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Он был открыт в 2017 г. Запущено три контейнерных поезда: Шихези (Китай) — Кишлы (Азербайджан), Ляньюньган (Китай) — Стамбул (Турция), Ильичевск (Украина) — Достык (Казахстан). По маршруту на 2021 г. транспортируются продукция нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, продукция сельского хозяйства. Осуществляется контейнерная перевозка грузов.

Накануне Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол. КТК подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании.

КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.

В марте этого года погрузку нефти на терминале КТК под Новороссийском полностью остановили, потому что два из трех действующих выносных причальных устройств были повреждены из-за шторма. В компании заявили, что их ремонт займет «продолжительный период». В июне отгрузки нефти снижались из-за необходимости разминирования акватории от бомб времен ВОВ.

Ранее по теме: Чем грозит нефтяному рынку остановка КТК

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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