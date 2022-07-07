Президент Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти
Одна из важных задач для правительства Казахстана. — это диверсификация поставок нефти, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.
По словам главы государства, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. «Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — цитирует президента пресс-служба администрации.
Транскаспийский маршрут
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Он был открыт в 2017 г. Запущено три контейнерных поезда: Шихези (Китай) — Кишлы (Азербайджан), Ляньюньган (Китай) — Стамбул (Турция), Ильичевск (Украина) — Достык (Казахстан). По маршруту на 2021 г. транспортируются продукция нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, продукция сельского хозяйства. Осуществляется контейнерная перевозка грузов.
Накануне Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол. КТК подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании.
КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.
В марте этого года погрузку нефти на терминале КТК под Новороссийском полностью остановили, потому что два из трех действующих выносных причальных устройств были повреждены из-за шторма. В компании заявили, что их ремонт займет «продолжительный период». В июне отгрузки нефти снижались из-за необходимости разминирования акватории от бомб времен ВОВ.