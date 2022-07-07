Путин поддержал идею приравнять военных ДНР и ЛНР к российским
Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военным. Об этом он заявил на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
3 марта Путин заявил, что семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременную выплату в 7,421 млн руб. Также каждый член семьи будет получать ежемесячную денежную компенсацию. В случае ранения и признания негодным к военной службе военнослужащий получит 2,968 млн руб., а при получении инвалидности военному назначат ежемесячные выплаты. Семьи погибших сотрудников Росгвардии получат по 5 млн руб.
23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации.
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