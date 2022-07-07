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Путин поддержал идею приравнять военных ДНР и ЛНР к российским

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военным. Об этом он заявил на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

3 марта Путин заявил, что семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременную выплату в 7,421 млн руб. Также каждый член семьи будет получать ежемесячную денежную компенсацию. В случае ранения и признания негодным к военной службе военнослужащий получит 2,968 млн руб., а при получении инвалидности военному назначат ежемесячные выплаты. Семьи погибших сотрудников Росгвардии получат по 5 млн руб.

23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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