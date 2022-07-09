Медведев: с Россией начали считаться как с Советским Союзом

Президент Владимир Путин 7 июля на встрече с руководством Госдумы поднимал вопрос изменения отношения к РФ в связи с боевыми действиями на Украине. «Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, – говорил Путин. – Это так, но начало операции не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России».