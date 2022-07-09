Медведев: с Россией начали считаться как с Советским Союзом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале, что Россия решила одну из задач военной спецоперации на Украине. «С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом», – заявил Медведев.
В чем-то, по его мнению, с РФ считаются «и серьезнее, судя по набору санкций»: «Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран».
Президент Владимир Путин 7 июля на встрече с руководством Госдумы поднимал вопрос изменения отношения к РФ в связи с боевыми действиями на Украине. «Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, – говорил Путин. – Это так, но начало операции не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России».
Цели военной спецоперации были объявлены Путиным в день ее начала 24 февраля. Они состоят, «как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины», напомнил Медведев. «Здесь всё ясно, и они будут достигнуты», – напомнил Медведев в Telegram-канале. 30 июня Путин говорил на пресс-конференции в Ашхабаде, что подгонять военную спецоперацию под какие-то сроки некорректно: «Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану».