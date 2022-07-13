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Политика

В МИДе заявили, что ответ на санкции Запада может быть «весьма болезненным»

Ведомости

Правительство России разрабатывает меры, которые могут быть «весьма болезненными» для Евросоюза. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что к проблемам в экономике европейских стран привели действия Евросоюза. Он подчеркнул, что при этом Россия пока не применяла «контрмеры в полную силу».

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — цитирует агентство Биричевского. Он добавил, что Москва оставляет за собой право ужесточить «специальные меры». Эти решения сейчас прорабатываются в правительстве. «Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — подытожил дипломат.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. Предыдущий, шестой, пакет санкций Евросоюз принял еще в июне, в него в том числе вошло эмбарго на российскую нефть. Согласно документу, поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Ожидается, что уже в июле Евросоюз примет седьмой пакет санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных