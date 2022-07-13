В МИДе заявили, что ответ на санкции Запада может быть «весьма болезненным»

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — цитирует агентство Биричевского. Он добавил, что Москва оставляет за собой право ужесточить «специальные меры». Эти решения сейчас прорабатываются в правительстве. «Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — подытожил дипломат.