В МИДе заявили, что ответ на санкции Запада может быть «весьма болезненным»
Правительство России разрабатывает меры, которые могут быть «весьма болезненными» для Евросоюза. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Дипломат отметил, что к проблемам в экономике европейских стран привели действия Евросоюза. Он подчеркнул, что при этом Россия пока не применяла «контрмеры в полную силу».
«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — цитирует агентство Биричевского. Он добавил, что Москва оставляет за собой право ужесточить «специальные меры». Эти решения сейчас прорабатываются в правительстве. «Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — подытожил дипломат.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. Предыдущий, шестой, пакет санкций Евросоюз принял еще в июне, в него в том числе вошло эмбарго на российскую нефть. Согласно документу, поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Ожидается, что уже в июле Евросоюз примет седьмой пакет санкций.
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