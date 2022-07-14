Путин подписал закон об ответственности за призывы против безопасности РФ

Также закон вводит уголовную ответственность за выезд за рубеж гражданина, который имеет или имел ранее доступ к гостайне и чье право на выезд за границу было заведомо ограничено. Наказание за это преступление составляет до трех лет лишения свободы. За незаконные перемещения или пересылку за границу носителей, содержащих гостайну, грозит до четырех лет лишения свободы.