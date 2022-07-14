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Путин подписал закон об ответственности за призывы против безопасности РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором устанавливается уголовная ответственность за публичные призывы к деятельности против безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, за публичные призывы к деятельности против безопасности России и за препятствие органам власти выполнять полномочия по обеспечению безопасности гражданин может получить до четырех лет лишения свободы.

Если же это делается с использованием служебного положения, СМИ или интернета, максимальное наказание вырастет до шести лет, при совершении такого преступления организованной группой – до семи лет лишения свободы.

Также закон вводит уголовную ответственность за выезд за рубеж гражданина, который имеет или имел ранее доступ к гостайне и чье право на выезд за границу было заведомо ограничено. Наказание за это преступление составляет до трех лет лишения свободы. За незаконные перемещения или пересылку за границу носителей, содержащих гостайну, грозит до четырех лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных