Путин подписал закон об ответственности за призывы против безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором устанавливается уголовная ответственность за публичные призывы к деятельности против безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, за публичные призывы к деятельности против безопасности России и за препятствие органам власти выполнять полномочия по обеспечению безопасности гражданин может получить до четырех лет лишения свободы.
Если же это делается с использованием служебного положения, СМИ или интернета, максимальное наказание вырастет до шести лет, при совершении такого преступления организованной группой – до семи лет лишения свободы.
Также закон вводит уголовную ответственность за выезд за рубеж гражданина, который имеет или имел ранее доступ к гостайне и чье право на выезд за границу было заведомо ограничено. Наказание за это преступление составляет до трех лет лишения свободы. За незаконные перемещения или пересылку за границу носителей, содержащих гостайну, грозит до четырех лет лишения свободы.
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