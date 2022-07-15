Палата представителей США одобрила проект об оборонном бюджете на $840 млрд
Палата представителей конгресса США 14 июля одобрила законопроект об оборонном бюджете в размере $840 млрд на 2023 финансовый год, сообщило издание The Hill. Конгрессмены одобрили увеличение оборонного бюджета на $37 млрд. За законопроект проголосовали 329 членов палаты, против – 101. Далее проект рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Согласно проекту, Пентагон получит из оборонного бюджета $808,4 млрд, министерство энергетики – еще $30,5 млрд, а $400 млн пойдут на связанные с обороной мероприятия в других подразделениях правительства страны.
Объем бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) составлял $768 млрд. Он предусматривал продление военной помощи Украине на $300 млн. Ограничения против газопровода «Северный поток – 2», которые планировалось включить в проект, в его итоговую версию не вошли.
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