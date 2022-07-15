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Палата представителей США одобрила проект об оборонном бюджете на $840 млрд

Ведомости

Палата представителей конгресса США 14 июля одобрила законопроект об оборонном бюджете в размере $840 млрд на 2023 финансовый год, сообщило издание The Hill. Конгрессмены одобрили увеличение оборонного бюджета на $37 млрд. За законопроект проголосовали 329 членов палаты, против – 101. Далее проект рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Согласно проекту, Пентагон получит из оборонного бюджета $808,4 млрд, министерство энергетики – еще $30,5 млрд, а $400 млн пойдут на связанные с обороной мероприятия в других подразделениях правительства страны.

Объем бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) составлял $768 млрд. Он предусматривал продление военной помощи Украине на $300 млн. Ограничения против газопровода «Северный поток – 2», которые планировалось включить в проект, в его итоговую версию не вошли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных