Палата представителей США одобрила проект об оборонном бюджете на $840 млрд

Палата представителей конгресса США 14 июля одобрила законопроект об оборонном бюджете в размере $840 млрд на 2023 финансовый год, сообщило издание The Hill. Конгрессмены одобрили увеличение оборонного бюджета на $37 млрд. За законопроект проголосовали 329 членов палаты, против – 101. Далее проект рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.