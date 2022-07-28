Клишас допустил принятие новых территорий в состав России осенью

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России может пройти в первой половине сентября. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день, добавил он. Вхождение в состав России Херсонской области допускал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.