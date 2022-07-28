Клишас допустил принятие новых территорий в состав России осенью
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что осенью российские власти будут принимать в состав страны новые территории. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — отметил Клишас.
В ходе спецоперации на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации. Там начали использовать российский рубль и начала работать российская мобильная связь с российским кодом +7.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России может пройти в первой половине сентября. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день, добавил он. Вхождение в состав России Херсонской области допускал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
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