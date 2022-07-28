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Клишас допустил принятие новых территорий в состав России осенью

Ведомости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что осенью российские власти будут принимать в состав страны новые территории. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — отметил Клишас.

В ходе спецоперации на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации. Там начали использовать российский рубль и начала работать российская мобильная связь с российским кодом +7.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России может пройти в первой половине сентября. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день, добавил он. Вхождение в состав России Херсонской области допускал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных