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Захарова ответила на призыв Японии не проводить учения на Южных Курилах

Ведомости

Южные Курильские острова являются частью территории России, суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требование Токио не проводить на этих островах военные учения.

«Вынуждены вновь напомнить прописную истину — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению», — заявила Захарова.

Накануне заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что Токио направил представление России из-за военных учений на Дальнем Востоке и призвал не проводить их на Южных Курилах.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Учения пройдут на 13 полигонах военного округа и в них примут участие ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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