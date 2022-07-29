Захарова ответила на призыв Японии не проводить учения на Южных Курилах

Ранее Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Учения пройдут на 13 полигонах военного округа и в них примут участие ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.