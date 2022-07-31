Число пострадавших при атаке беспилотника в Севастополе возросло до шести

Утром в субботу губернатор в своем Telegram-канале сообщал о пяти пострадавших в результате удара БПЛА. На месте происшествия работает ФСБ, в городе «из соображений безопасности» отменены праздничные мероприятия, говорил губернатор. Он призвал жителей по возможности оставаться дома.