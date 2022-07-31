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Число пострадавших при атаке беспилотника в Севастополе возросло до шести

Ведомости

В результате атаки беспилотника в Севастополе на штаб Черноморского флота пострадали шесть человек, заявил губернатор Михаил Развозжаев. Украинский беспилотник нанес удар по штабу ЧФ утром в субботу, мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота России отменены. 

По информации главы Севастополя, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб ЧФ в шесть часов утра, во дворе штаба произошел взрыв. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо сотрудников штаба получили легкие ранения. 

«Поводов для паники никакой нет, все под контролем, все правоохранительные и силовые органы мобилизованы», — сказал Развозжаев.

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Утром в субботу губернатор в своем Telegram-канале сообщал о пяти пострадавших в результате удара БПЛА. На месте происшествия работает ФСБ, в городе «из соображений безопасности» отменены праздничные мероприятия, говорил губернатор. Он призвал жителей по возможности оставаться дома. 

В пресс-службе Черноморского флота позднее уточнили, что на территорию штаба попал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Люди пострадали «из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных