Число пострадавших при атаке беспилотника в Севастополе возросло до шести
В результате атаки беспилотника в Севастополе на штаб Черноморского флота пострадали шесть человек, заявил губернатор Михаил Развозжаев. Украинский беспилотник нанес удар по штабу ЧФ утром в субботу, мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота России отменены.
По информации главы Севастополя, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб ЧФ в шесть часов утра, во дворе штаба произошел взрыв. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо сотрудников штаба получили легкие ранения.
«Поводов для паники никакой нет, все под контролем, все правоохранительные и силовые органы мобилизованы», — сказал Развозжаев.
Утром в субботу губернатор в своем Telegram-канале сообщал о пяти пострадавших в результате удара БПЛА. На месте происшествия работает ФСБ, в городе «из соображений безопасности» отменены праздничные мероприятия, говорил губернатор. Он призвал жителей по возможности оставаться дома.
В пресс-службе Черноморского флота позднее уточнили, что на территорию штаба попал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Люди пострадали «из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений».