Медведев усомнился в необходимости нового договора о ядерном оружии с США

Медведев заявил, что как он и предполагал около месяца назад, власти США «приползли» с вопросами стратегической безопасности, которые «без нас решить невозможно». «Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», – написал Медведев.