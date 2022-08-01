Медведев усомнился в необходимости нового договора о ядерном оружии с США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в необходимости заключения нового договора с США об ограничении ядерных потенциалов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев заявил, что как он и предполагал около месяца назад, власти США «приползли» с вопросами стратегической безопасности, которые «без нас решить невозможно». «Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», – написал Медведев.
Ранее днем президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия. Об этом президент США заявил в преддверии 10-й Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в штаб-квартире ООН с 1 по 26 августа. Байден отметил, что его администрация готова к оперативному проведению переговоров и добавил, что США и СССР даже в период холодной войны могли работать вместе, чтобы поддержать обеспечение стратегической стабильности.
В рамках конференции заявления сделали и другие представители двух стран. Президент России Владимир Путин в приветственном послании отметил, что в ядерной войне не может быть победителей, а такое противостояние никогда не должно быть развязано. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна может рассмотреть возможность использования ядерного арсенала лишь в экстремальной ситуации.
СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г.
2 июня помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт сообщила, что Штаты заинтересованы в том, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, предусмотренные российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сохранялись и после 2026 г. Тогда Медведев заявил, что сейчас не самое подходящее время для переговоров с США по договору СНВ-3 и для размораживания отношений с Вашингтоном в принципе.