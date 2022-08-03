Шольц заявил, что турбина Siemens готова к эксплуатации и отправке в Россию
«Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», — подчеркнул Шольц. Он добавил, что доставку турбины блокирует сама Россия.
Накануне стало известно, что турбина для «Северного потока» так и не была передана России. Шольц заявил, что 3 августа лично осмотрит оборудование на предприятии Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре.
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Но уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
В тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens не выполняет их ремонт.
29 июля Маркелов сообщил, что поставка турбины для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Кроме того, он добавил, что «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса