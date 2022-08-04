Боррель назвал «нормальным и рутинным» визит Пелоси на Тайвань

Ранее к снижению напряженности вокруг Тайваня с помощью диалога призвали в Еврокомиссии. Там подчеркнули, что Евросоюз придерживается политики «одного Китая», но в то же время «поддерживает дружественные отношения и тесное сотрудничество с островом».