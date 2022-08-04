Газета
Политика

Боррель назвал «нормальным и рутинным» визит Пелоси на Тайвань

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, у Китая нет причин для беспокойства.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — написал Боррель в Twitter. Он также призвал обе стороны сохранять спокойствие и вести себя сдержанно.

Ранее к снижению напряженности вокруг Тайваня с помощью диалога призвали в Еврокомиссии. Там подчеркнули, что Евросоюз придерживается политики «одного Китая», но в то же время «поддерживает дружественные отношения и тесное сотрудничество с островом».

Поездку Пелоси прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также заявил, что организация поддерживает принцип «одного Китая».

Российские же власти назвали визит американского политика «чистой провокацией». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами».

Действия США также осудил МИД России. Позже поездку Пелоси прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.

2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей. Она заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.

Китайский МИД, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. 3 августа Пелоси покинула островное государство.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных