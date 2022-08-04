Боррель назвал «нормальным и рутинным» визит Пелоси на Тайвань
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, у Китая нет причин для беспокойства.
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — написал Боррель в Twitter. Он также призвал обе стороны сохранять спокойствие и вести себя сдержанно.
Ранее к снижению напряженности вокруг Тайваня с помощью диалога призвали в Еврокомиссии. Там подчеркнули, что Евросоюз придерживается политики «одного Китая», но в то же время «поддерживает дружественные отношения и тесное сотрудничество с островом».
Поездку Пелоси прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также заявил, что организация поддерживает принцип «одного Китая».
Российские же власти назвали визит американского политика «чистой провокацией». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами».
Действия США также осудил МИД России. Позже поездку Пелоси прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.
2 августа Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей. Она заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.
Китайский МИД, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. 3 августа Пелоси покинула островное государство.
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