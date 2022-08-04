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Эстония предложила запретить выдачу европейских виз россиянам в новом пакете санкций

Ведомости

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз, передает агентство Bloomberg. 

По его словам, Россия должна быть еще больше «изолирована» от других стран. Эта мера должна быть включена в новый пакет санкций против России, который будет согласован в конце августа, добавил он. 

В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза. 

С аналогичным заявлением 31 июля выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. В Twitter он написал, что Евросоюз должен прекратить выдачу туристических виз россиянам. Подобные визовые ограничения ввели власти Чехии, Литвы, Румынии и Польши. Сейчас вопрос о приостановке выдачи туристических виз россиянам прорабатывается в Финляндии. 

Ранее в МИД России не исключили, что европейские страны могут перестать выдавать шенгенские визы гражданам страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия такого решения Москва примет ответные меры.

В Еврокомиссии обратили внимание на то, что санкции, в том числе и запрет на въезд в Евросоюз, могут быть направлены только на представителей власти и бизнеса и не должны затрагивать остальных граждан страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных