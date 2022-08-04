Эстония предложила запретить выдачу европейских виз россиянам в новом пакете санкций
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз, передает агентство Bloomberg.
По его словам, Россия должна быть еще больше «изолирована» от других стран. Эта мера должна быть включена в новый пакет санкций против России, который будет согласован в конце августа, добавил он.
В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза.
С аналогичным заявлением 31 июля выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. В Twitter он написал, что Евросоюз должен прекратить выдачу туристических виз россиянам. Подобные визовые ограничения ввели власти Чехии, Литвы, Румынии и Польши. Сейчас вопрос о приостановке выдачи туристических виз россиянам прорабатывается в Финляндии.
Ранее в МИД России не исключили, что европейские страны могут перестать выдавать шенгенские визы гражданам страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия такого решения Москва примет ответные меры.
В Еврокомиссии обратили внимание на то, что санкции, в том числе и запрет на въезд в Евросоюз, могут быть направлены только на представителей власти и бизнеса и не должны затрагивать остальных граждан страны.
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