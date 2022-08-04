МИД: Лавров на ужине АСЕАН поговорил «со всеми, кто не прятался»

Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с российским коллегой на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что «если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».