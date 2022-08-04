МИД: Лавров на ужине АСЕАН поговорил «со всеми, кто не прятался»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Камбодже «со всеми, кто не прятался», передает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации.
«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», - отметил собеседник агентства. Лавров также принял участие в гала-ужине АСЕАН.
Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с российским коллегой на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что «если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».
Президент США Джо Байден ранее сообщил, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в США. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».
4-5 августа в столице Камбоджи Пномпене проходит совещание глав МИД формата РФ — АСЕАН.
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