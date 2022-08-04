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МИД: Лавров на ужине АСЕАН поговорил «со всеми, кто не прятался»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Камбодже «со всеми, кто не прятался», передает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации. 

«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», - отметил собеседник агентства. Лавров также принял участие в гала-ужине АСЕАН.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с российским коллегой на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что «если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в США. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».

4-5 августа в столице Камбоджи Пномпене проходит совещание глав МИД формата РФ — АСЕАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных