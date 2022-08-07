Google заблокировал YouTube-канал «Ростеха»
Компания Google заблокировала YouTube-канал «Ростеха», госкорпорация переходит на отечественную платформу RuTubе.
«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала "Ростеха" в связи с санкциями... Мы готовились к такому повороту событий и успели все видеоролики – их много, более 230 – перенести на российскую площадку. С сегодняшнего дня смотрите нас на «Рутубе», – говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха» (цитата по «Интерфакс»).
У канала «Ростеха» на YouTube было почти 45 000 подписчиков и сотни тысяч зрителей в год.
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попал в том числе «Ростех».
В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. По его словам, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса». Под ограничениями на YouTube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов – RuTube и «VK Видео».
Накануне замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что вместо того чтобы блокировать YouTube в России, следует принять меры для того, чтобы ослабить его «гегемонию».